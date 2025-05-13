Министр срезал лишнего

В Новосибирске задержан глава регионального минпромторга 53-летний Андрей Гончаров. Следствие подозревает его в превышении должностных полномочий при госзакупках товаров с причинением ущерба в размере 95 млн руб. Признает ли высокопоставленный чиновник вину, пока не известно. Андрей Гончаров стал вторым министром в команде действующего губернатора Андрея Травникова, оказавшимся под следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гончаров стал вторым министром в команде новосибирского губернатора Андрея Травникова, попавшим под следствие

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Гончаров стал вторым министром в команде новосибирского губернатора Андрея Травникова, попавшим под следствие

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) задержан министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, рассказали в прокуратуре. Инкриминируемая чиновнику статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Это уголовное дело было возбуждено вечером 12 мая, а в его основу легли результаты прокурорской проверки и материалы регионального управления ФСБ России. Согласно их выводам, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику 95 млн руб. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о компании ООО «Росэкспресс». В отношении двух ее топ-менеджеров Дмитрия Каледы и Дмитрия Смирнова возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках.

Министра и двух бизнесменов задержали во вторник утром, по адресам фигурантов были проведены обыски. Весь день с подозреваемыми работали следователи ГУ МВД России по Новосибирской области. О том, какие показания дали задержанные, не известно. По предварительным данным, в четверг им будет избрана мера пресечения. Получить комментарии адвокатов не удалось.

«Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области работает в штатном режиме. Сотрудники выполняют свои служебные обязанности, в том числе по оказанию помощи новым регионам и армии России. Министерство оказывает содействие правоохранительным органам в установленном законом порядке»,— сказали «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

Во главе регионального минпромторга Андрей Гончаров встал в начале 2019 года. Представляя нового министра на оперативном совещании в правительстве региона, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сказал: «Многие из нас знают его по работе в администрации крупного индустриально развитого района Новосибирска — Кировского, где он работал последние десять лет, в том числе последние пять — в должности руководителя администрации». На территории этого района находятся крупные региональные предприятия — «Сиблитмаш», «Сибэлектропривод», «Элсиб», «Тяжстанкогидропресс».

В конце прошлого года министерство оказалось в центре скандала. В отношении двух его сотрудников возбудили дело: руководителю управления экономики и финансов минпромторга Наталье Зыряновой и начальнику отдела мониторинга потребительского рынка Юрию Воробьеву вменили в вину превышение должностных полномочий. В материалах следствия указывается, что указанные чиновники предоставляли коммерческой фирме конфиденциальные сведения о планируемых закупках, условиях госконтрактов, их цене и сроках.

Андрей Гончаров — второй министр в команде губернатора Андрея Травникова, оказавшийся под следствием. В марте 2024 года под стражу был заключен глава министерства энергетики и ЖКХ региона Денис Архипов, которому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и злоупотребление ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ). По версии следствия, министр неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве «мусорного» регоператора. В результате его действий, считают следователи, региональный бюджет недополучил 220 млн руб. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Константин Воронов, Михаил Кичанов, Лолита Белова