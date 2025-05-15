Аэропорт Екатеринбурга в праздники обслужил более 266 тыс. пассажиров

Екатеринбургский аэропорт Кольцово за праздничные дни, с 30 апреля по 11 мая, обслужил более 266 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта. В города России полетели свыше 177 тыс. человек, за границу отправились около 89 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пиковым днем стало 30 апреля — за сутки Кольцово принял и отправил более 200 самолетов. Всего за праздники аэропорт обслужил более 2 тыс. рейсов. «Почетными гостями авиагавани в эти дни стали ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица — всего больше трех десятков человек, которым бесплатно были доступны услуги бизнес-залов»,— сказано в сообщении.

Напомним, в Екатеринбурге более 300 тыс. пассажиров воспользовались бесплатным проездом в городском наземном транспорте 9 мая, а работу метро в этот день продлили на час. Мероприятия ко Дню Победы в Екатеринбурге посетили 170 тыс. человек.

Ирина Пичурина