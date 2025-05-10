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Мероприятия ко Дню Победы в Екатеринбурге посетили 170 тыс. человек

В Екатеринбурге мероприятия, посвященные 80-летию Победы, собрали около 170 тыс. человек. Одним из центральных событий стал парад на площади 1905 года, который посетили 3 тыс. почетных гостей — ветераны, фронтовики, труженики тыла. Всего парад увидели 4 тыс. уральцев, сообщили в мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В шествии «Бессмертный полк», по предварительной информации, приняли участие около 80 тыс. человек. Праздничные мероприятия проходили на различных площадках, включая Исторический сквер, улицу Вайнера и Октябрьскую площадь.

В центральных локациях Екатеринбурга отдохнули более 50 тыс. человек, а Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского посетили 35 тыс. горожан и гостей города.

Напомним, в Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад в честь годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В торжественном шествии приняли участие более 2,2 тыс. военных и свыше 90 единиц техники.

Ирина Пичурина

Фотогалерея

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

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Акция &quot;Бессмертный полк&quot; в Екатеринбурге

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция &quot;Бессмертный полк&quot;. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Акция "Бессмертный полк". Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция "Бессмертный полк". Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

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