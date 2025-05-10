Мероприятия ко Дню Победы в Екатеринбурге посетили 170 тыс. человек

В Екатеринбурге мероприятия, посвященные 80-летию Победы, собрали около 170 тыс. человек. Одним из центральных событий стал парад на площади 1905 года, который посетили 3 тыс. почетных гостей — ветераны, фронтовики, труженики тыла. Всего парад увидели 4 тыс. уральцев, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В шествии «Бессмертный полк», по предварительной информации, приняли участие около 80 тыс. человек. Праздничные мероприятия проходили на различных площадках, включая Исторический сквер, улицу Вайнера и Октябрьскую площадь.

В центральных локациях Екатеринбурга отдохнули более 50 тыс. человек, а Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского посетили 35 тыс. горожан и гостей города.

Напомним, в Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года прошел парад в честь годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В торжественном шествии приняли участие более 2,2 тыс. военных и свыше 90 единиц техники.

Ирина Пичурина