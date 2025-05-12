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Более 300 тыс. екатеринбуржцев воспользовались бесплатным проездом в День Победы

В Екатеринбурге более 300 тыс. пассажиров воспользовались бесплатным проездом в городском наземном транспорте в День Победы. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такая возможность стала доступна благодаря реализации программы брутто-контрактов, которая является частью транспортной реформы. «Эффект от внедрения нового порядка работы с перевозчиками уже ощутим: поэтапно, шаг за шагом транспортная ситуация в нашем городе меняется в лучшую сторону»,— отметил Алексей Орлов.

Ранее господин Орлов сообщил, что в Екатеринбурге проезд на трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая станет бесплатным для всех жителей и гостей города.

Полина Щуцкая

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