Строить метротрам в Челябинске будет китайская компания

АО «Моспроект-3» и китайская компания «16-ое Управление СиАрСиСи» — подразделение Китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation Limited — подписали контракт на строительство линии метротрама «Север — Юг» в Челябинске стоимостью 8,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба генподрядчика.

Китайская компания, как отмечает «Моспроект-3», стала единственной организацией, работающей на российском рынке, которая обладает необходимым опытом. Ранее подрядчик строил метро в Москве. Найти поставщика для метротрама в Челябинске удалось не с первого раза, потому что работы осложнены необходимостью применения согласованной Главгосэкспертизой России более быстрой механизированной щитовой проходки, которую не все компании могут сделать. Кроме того, щиты со специальным режущим инструментом для твердых скальных грунтов сейчас сложно привезти в Россию.

Проект первой линии метротрама «Север — Юг» протяженностью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на создание метротрама несколько раз объявляли закупки — на устранение дефектов и возведение новых тоннелей. Однако компании не заявлялись на участие в конкурсах, в том числе для строительство линии «Север — Юг».

Виталина Ярховска