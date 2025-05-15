В Челябинске расширили список домов, где пройдет первый этап опрессовки

На 69 жилых домов и семь социальных учреждений увеличено количество домов в Челябинске, где с 20 мая начнется первый этап запланированных отключений горячей воды. Все объекты находятся в Ленинском районе, сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

В адреса, где проходит опрессовка до 3 июня, включены улицы Аптечная, Гранитная, Кронштадская, Славянская, Трубников, Энергетиков и Якутская, а также детские сады №124, №448, школа №7, ЧелГУ, Областной противотуберкулезный диспансер, «Ортомед» и дом культуры «Энергетик». Всего под первый этап отключений воды, который включает все районы города, попадут 1,2 тыс. жилых домов и 183 соцобъекта.

Виталина Ярховска