В Челябинске в 1,1 тыс. домов отключат горячую воду с 20 мая

Первый этап опрессовки теплосетей в Челябинске начнется 20 мая и затронет все районы города. Под отключение горячей воды попадут 1,1 тыс. жилых домов и 176 учреждений социальной сферы, сообщает пресс-служба «УСТЭК-Челябинск».

В первый этап опрессовки в Советском районе ограничат подачу ресурса в 294 жилых домах, в Ленинском — в 248, в Калининском — в 235. В Металлургическом районе под отключение попадут 229 многоэтажек, в Курчатовском — в Центральном — 37, а в Тракторозаводском — 14. Испытания закончатся 3 июня, за исключением объектов на ЧМЗ. В Металлургическом районе опрессовка продлится до 16 июня.

Ранее муниципальные тепловые сети эксплуатировало и проводило их испытания муниципальное предприятие «ЧКТС». В октябре прошлого года МУП подписало договор о передаче в аренду АО «УСТЭК-Челябинск» сетей в зоне теплоснабжения №01, которая охватывает около 80% территории Челябинска. Как отмечает пресс-служба организации, эта опрессовка пройдет уже по ее стандартам, в которые входит замена малонадежных участков трубопроводов для улучшения их состояния.

Виталина Ярховска