Инвестиции в здоровье сегодня — залог успешного завтра

Каждый день у человека появляются новые нервные клетки — целых 700 нейронов. И при запуске нового бизнес-проекта руководитель тратит как минимум до 500 из них ежедневно.

Карапет Тахмазян, нейрохирург клиники CL Doctor

Фото: пресс-служба CL DOCTOR

Все мы знаем, что бизнес — это не только финансовые вложения, но и большие трудозатраты. Стресс, напряжение, переработка — все это в целом сказывается на организме. Чтобы поддерживать свое здоровье и быть в ресурсе, надо быть уверенным в его каркасе — позвоночнике. Здоровый позвоночник — залог прекрасного самочувствия и профилактика очень многих заболеваний.

Центр хирургии и кардиологии CL Doctor в Краснодаре — передовое учреждение, где ведущие хирурги Краснодарского края оказывают высококвалифицированную помощь в области нейрохирургии.

Любое оперативное вмешательство в организм должно быть выполнено на высочайшем уровне, особенно когда речь идет о позвоночнике — основе опорно-двигательного аппарата. Нагрузка на позвоночник часто приводит к различным заболеваниям, многие из которых приходится лечить с помощью оперативного вмешательства. Среди них — грыжи, сколиоз, протрузии и даже травмы.

Бизнесмену или государственному деятелю в режиме многозадачности сложно найти время для собственного здоровья. Однако современные медицинские технологии — это щадящие малоинвазивные методики. Новейшая спинальная хирургия — это возможность эффективно избавиться от боли в позвоночнике. Даже после высокотехнологичного протезирования позвонков пациент CL Doctor уже на следующий день самостоятельно передвигается.

В центре хирургии и кардиологии CL Doctor нейрохирурги применяют малоинвазивные методы лечения грыж и протрузий позвоночника под местной анестезией. Это делает операции доступными даже для пациентов уважаемого возраста

Благодаря малоинвазивным методикам многие пациенты могут отправиться домой уже на следующий день после операции. В клинике есть возможность провести лечение под местной анестезией, что особенно щадяще для пациентов уважаемого возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба CL DOCTOR Фото: пресс-служба CL DOCTOR

В CL Doctor оперирует и консультирует ведущий спинальный хирург ЮФО — нейрохирург Карапет Тахмазян. Доктор принимает пациентов в Центре хирургии и кардиологии CL Doctor и в Краевой клинической больнице №1. На его счету свыше 10 тыс. проведенных операций. Врач использует хирургический опыт лечения как всевозможных дегенеративных заболеваний: грыжи и протрузии дисков, спондилез и спондилолистез, стеноз позвоночного канала, сколиоз и кифоз, посттравматические искривления, так и опухолей позвоночника — первичные и метастатические новообразования. Также Карапет Тахмазян лечит травмы — компрессионные переломы, нестабильность позвоночника.

«Хирурги нашего центра — одни из немногих на юге России, кто выполняет имплантацию межпозвоночного диска в шейном отделе. Это сложнейшая операция и требует филигранной работы хирурга. Уникальность импланта состоит в том, что он полностью имитирует двигательную функцию межпозвоночного диска»,— поясняет нейрохирург CL Doctor.

CL Doctor — это сочетание профессионализма, передовых технологий и персонализированного подхода к каждому пациенту, что гарантирует высокое качество медицинской помощи и позволяет достичь наилучших результатов в лечении заболеваний позвоночника.

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