Axios: Израиль согласился возобновить доставку гумпомощи в Газу

Правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление нового Гуманитарного фонда Газы (GHF), созданного при поддержке США.

По данным издания, GHF начнет работу в секторе Газа до конца мая. Axios добавило, что фонд попросил Израиль обеспечить доставку гуманитарной помощи, пока инфраструктура GHF не заработает полностью. Также Израиль должен определить в северной части Газы места для пунктов распределения помощи.

18 марта армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа после двухмесячной паузы. В апреле президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху развитие конфликта. Тогда же спецпосланник США Стив Уиткофф предложил план: продление перемирия в обмен на освобождение заложников. Израиль поддержал инициативу, но «Хамас» ее отклонил, после чего ЦАХАЛ активизировал операцию в Палестине.

Подробнее о ситуации в секторе Газа в материале «Ъ» «Газу берут измором».