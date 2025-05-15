Уголовное дело завели после стрельбы на автомойке в Северной Осетии

Уголовное дело возбудили после стрельбы на автомойке в Ардоне Северной Осетии. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Ранее неизвестный открыл огонь по трем мужчинам и сбежал.

Дело завели по признакам статьи об убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) и покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет за убийство и до 15 лет за покушение на убийство.

По данным правоохранителей, 14 мая около 21:00 мск на территории автомойки неизвестный выстрелил из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Пострадавших госпитализировали, один из них скончался не приходя в сознание.