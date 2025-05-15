Неизвестный открыл стрельбу на автомойке в Северной Осетии

Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в трех молодых людей на автомойке в городе Ардон Северной Осетии, сообщили в региональном управлении МВД. Подозреваемый сбежал, введен план «Перехват».

По данным правоохранителей, 14 мая около 21:00 мск на территории автомойки неизвестный выстрелил из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия полиции.

Пострадавших госпитализировали. 24-летний молодой человек скончался не приходя в сознание. 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. О состоянии третьего пострадавшего не сообщается.