Al Marsad: протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера Дбейбы

Силы Правительства национального единства в Ливии открыли огонь по протестующим в Триполи, собравшимся у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщает газета Al Marsad.

Как сообщает издание, на Зеленой площади в центре города собрались тысячи граждан. Они требуют отставки премьера.

Первые сообщения о стрельбе в разных районах города появились в ночь на 13 мая после убийства главы аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. Как сообщали источники «РИА Новости», 14 мая стороны договорились о прекращении огня, однако в ночь на 15 мая столкновения возобновились.

Подробнее о столкновениях в Триполи — в материале «Ъ» «Ливию дробят на новые части».