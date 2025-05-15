Издательство Individuum сообщило о задержании сотрудников силовиками

Издательство Individuum сообщило об обысках и задержании своих сотрудников силовиками. Как отметили представители организации в своем Telegram-канале, задержанных допрашивают в качестве свидетелей.

В Individuum уточнили, что работа силовиков «была точечной» — правоохранители приходили не только по домашним адресам сотрудников издательства. «Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемыми и за что»,— отметили представители организации.

«Все, что мы знаем: мы всегда работали в рамках закона — каким бы он ни был в тот или иной момент времени. Мы надеемся, что наши коллеги будут освобождены в кратчайшие сроки. Мы надеемся на справедливость. Мы не удивимся любому исходу»,— сказано в сообщении.

Вечером 14 марта стало известно о задержании директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина. Он стал фигурантом уголовного дела о склонении, вербовке или ином вовлечении лиц в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК).