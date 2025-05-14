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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 15–16 мая

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Рубль уверенно укрепляет позиции против ведущих мировых валют. В среду внебиржевой курс доллара опустился до уровня 80,38 руб./$, что более чем на 1,1 руб. ниже значений закрытия пятницы. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 64 коп., до отметки 80,22 руб./$. Сильным позициям рубля способствуют договоренности США и Китая по тарифам, которые привели к восстановлению цен на нефть. Дополнительную поддержку оказывают надежды на то, что на этой неделе состоится встреча делегаций из России и с Украины в Стамбуле, по итогам которой могут быть достигнуты договоренности о перемирии.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 82.00
«БКС Мир инвестиций» 80.00-83.00
«Цифра банк» 81.20-83.20
ПСБ 82.50-85.00
Консенсус-прогноз * 82.36

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
«Цифра банк»
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Рубль может продолжить укрепление ниже уровня 80 руб./$

Рубль сохраняет нейтралитет в отношении внешних раздражителей. Доллар сдает позиции после данных по инфляции в США, при этом нефтяные котировки продолжают рост на фоне признаков ослабления в противостоянии США и КНР в области внешней торговли. В фокусе запланированные прямые переговоры РФ и Украины на текущей неделе. При наличии признаков дальнейшей нормализации рубль может продолжить укрепление ниже уровня 80 руб./$. Срыв переговоров и отсутствие положительных новостей скорее вернет курс доллара к 82–84 руб./$.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Не исключаем возможности спекулятивного движения в направлении 75 руб. за доллар США

Рубль сохраняет устойчивость на фоне ожидаемой встречи делегаций из России и с Украины в Стамбуле, по итогам которой могут быть достигнуты договоренности о перемирии. Этот фактор снижает риски в отношении России и повышает привлекательность рублевых активов в условиях высоких ставок в экономике и глобальной неопределенности в мире. Тем не менее мы полагаем, что первая с 2022 года встреча не приведет к достижению письменных соглашений, поэтому говорить о твердом мире пока преждевременно, а сохранение неопределенности или негативный тон по итогам встречи могут спровоцировать движение вверх по паре USD/RUB. Мы не исключаем возможности спекулятивного движения в направлении 75 руб. за доллар США при благоприятном раскладе в Стамбуле или в сторону 85 руб. за доллар США при негативном ходе переговоров, но консервативно ожидаем курс в диапазоне 80–83 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Не на стороне доллара свежая аналитика по потребительской инфляции в США

Рынки в относительном затишье на фоне ожидания вероятных мирных переговоров. Российский рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сохраняющихся высоких ставок. Тем временем не на стороне рубля нефть, которая показала снижение цен в преддверии публикации отчета ОПЕК. При этом отсутствие ярких событий на геополитическом фоне вне зависимости от их тональности сокращает шансы на повышенную волатильность в валютных корзинах. Оптимизма доллару немного добавили новости о том, что США и Китай во время переговоров пришли к решению о временном снижении пошлин. Между тем не на стороне доллара свежая аналитика по потребительской инфляции в США, рост которой в апреле оказался не столь активным, как прогнозировали эксперты.

Илья Федоров,
главный экономист

Спрос на валюту со стороны импортеров остается слабым

Структурные особенности валютного рынка продолжают поддерживать слабый спрос на валюту. С февраля по апрель было выпущено квазивалютных облигаций на $5 млрд. Это деньги, которые не пошли на покупку валюты. Нефтяники заплатили за март—апрель около 10 трлн руб. по НДД. Сейчас они получают меньший размер демпфера из-за роста долларовой стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Из-за недостатка рублей им приходится продавать больше валюты. На компании продолжают давить долговые обязательства, обслуживание которых требует конвертации большего количества валюты. Чистые интервенции со стороны правительства в рамках бюджетного правила и отложенных операций сократились, но все еще положительные. Спрос на валюту со стороны импортеров остается слабым. Валютный рынок остается волатильным из-за своей низкой ликвидности, и колебания курса на 1–3 руб. не являются предметом для беспокойства. Снижение ставки и сокращение запасов импорта при сезонном спросе на валюту для выездного туризма могут привести к ослаблению рубля ближе к 90 руб. за доллар летом. Пока же рубль продолжит торговаться ближе к нижней границе диапазона 80–83.

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