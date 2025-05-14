Курс доллара. Прогноз на 15–16 мая

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Рубль может продолжить укрепление ниже уровня 80 руб./$ Рубль сохраняет нейтралитет в отношении внешних раздражителей. Доллар сдает позиции после данных по инфляции в США, при этом нефтяные котировки продолжают рост на фоне признаков ослабления в противостоянии США и КНР в области внешней торговли. В фокусе запланированные прямые переговоры РФ и Украины на текущей неделе. При наличии признаков дальнейшей нормализации рубль может продолжить укрепление ниже уровня 80 руб./$. Срыв переговоров и отсутствие положительных новостей скорее вернет курс доллара к 82–84 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Не исключаем возможности спекулятивного движения в направлении 75 руб. за доллар США Рубль сохраняет устойчивость на фоне ожидаемой встречи делегаций из России и с Украины в Стамбуле, по итогам которой могут быть достигнуты договоренности о перемирии. Этот фактор снижает риски в отношении России и повышает привлекательность рублевых активов в условиях высоких ставок в экономике и глобальной неопределенности в мире. Тем не менее мы полагаем, что первая с 2022 года встреча не приведет к достижению письменных соглашений, поэтому говорить о твердом мире пока преждевременно, а сохранение неопределенности или негативный тон по итогам встречи могут спровоцировать движение вверх по паре USD/RUB. Мы не исключаем возможности спекулятивного движения в направлении 75 руб. за доллар США при благоприятном раскладе в Стамбуле или в сторону 85 руб. за доллар США при негативном ходе переговоров, но консервативно ожидаем курс в диапазоне 80–83 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не на стороне доллара свежая аналитика по потребительской инфляции в США Рынки в относительном затишье на фоне ожидания вероятных мирных переговоров. Российский рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сохраняющихся высоких ставок. Тем временем не на стороне рубля нефть, которая показала снижение цен в преддверии публикации отчета ОПЕК. При этом отсутствие ярких событий на геополитическом фоне вне зависимости от их тональности сокращает шансы на повышенную волатильность в валютных корзинах. Оптимизма доллару немного добавили новости о том, что США и Китай во время переговоров пришли к решению о временном снижении пошлин. Между тем не на стороне доллара свежая аналитика по потребительской инфляции в США, рост которой в апреле оказался не столь активным, как прогнозировали эксперты.