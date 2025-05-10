«Зенит» победил в гостях «Динамо» (Махачкала) и сократил отрыв от «Краснодара»

В матче 28-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на выезде одержал победу над махачкалинским «Динамо». Встреча, состоявшаяся на «Анжи Арене» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Единственный мяч на 37-й минуте игры в ворота хозяев забил бразильский левый центральный защитник сине-бело-голубых Нино.

После сыгранного матча в активе «Зенита» стало 60 набранных очков. Петербуржцы приблизились к лидеру турнира — ФК «Краснодар» — на расстояние одного очка. Вечером 10 мая сами «быки» сыграют в гостях с московским ЦСКА.

Андрей Цедрик