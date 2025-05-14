На Кубани планируют построить 44 центра гимнастики за пять лет

В Краснодарском крае планируют возвести 44 центра гимнастики для девочек в течение пяти лет. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации главы края, земельные участки для спортивных объектов уже подобрали 12 муниципалитетов: Сочи, Армавир, а также Кореновский, Брюховецкий, Ейский, Славянский, Мостовский, Белореченский, Каневской, Динской, Северский и Тихорецкий районы.

Губернатор поручил департаменту строительства и министерству спорта региона осмотреть выбранные территории, которые должны соответствовать требованиям удобной логистики и наличия инфраструктуры.

При соблюдении всех условий строительство центров в первых девяти районах начнется с 2026 года. Сейчас специалисты разрабатывают типовые эскизы спортивных сооружений и формируют технические задания, учитывающие специфику гимнастических объектов — высокие потолки и просторные помещения для хранения инвентаря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае приступили к разработке типовых проектов для строительства центров гимнастики, которые будут созданы по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в каждом муниципалитете.

Анна Гречко