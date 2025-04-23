На Кубани начали разрабатывать типовые проекты для центров гимнастики

В Краснодарском крае приступили к разработке типовых проектов для строительства центров гимнастики, которые будут созданы по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в каждом муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице--губернатор Кубани Александр Нестеренко провел совещание по указанному вопросу, отметив, что типовые проекты позволят сократить сроки разработки документации и строительства объектов, а также минимизировать ошибки на стадии проектирования. По его словам, мера повысит качество строительства и обеспечит сохранение единого архитектурного облика региона.

В совещании также приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, руководитель департамента строительства Игорь Федосов, президент Федерации эстетической гимнастики Мария Иванова, руководитель ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» Сергей Абулгафаров, а также руководители спортивных школ региона.

Сейчас департамент строительства совместно с министерством физической культуры и спорта разрабатывают каталог типовых эскизных проектов. В процессе разработки учитываются рекомендации по технологическим решениям и оборудованию, которое можно производить на территории Краснодарского края.

Анна Гречко