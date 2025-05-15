Иностранные компании стали активнее регистрировать товарные знаки в России

В 2024 году число заявок на товарные знаки от иностранных компаний выросло на 18%, превысив уровень 2021 года. Согласно исследованию ВТБ и компании «Онлайн Патент», всего подано 11,9 тыс. заявок, каждая десятая — от IT- и электронных брендов, включая Nintendo, Qualcomm и Hitachi. Во всех трех компаниях не ответили «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прямой активности со стороны западных IT-компаний не наблюдается, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входят 1С, Т1, «Ланит» и др.) Николай Комлев, однако российский рынок ожидает их возвращения. «Если своевременно не продлевать права на торговые марки, ими могут воспользоваться конкуренты»,— поясняет «Ъ» представитель дистрибутора OCS. Собеседник «Ъ» среди производителей электроники подтверждает, что компании могут регистрировать новые товарные знаки на случай своего возвращения.

Кроме того, в 2025 году истекает трехлетний срок с начала СВО, что может привести к судебным спорам о досрочном прекращении охраны товарных знаков, добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Общеизвестность по заявкам».