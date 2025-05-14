В Петербурге и Ленобласти резко упали продажи слабоалкогольных напитков

Продажи крепкого алкоголя и вина в России с начала года сократились на 14,7% (до 47,9 млн декалитров). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге наблюдается сильный спад продаж слабоалкогольных напитков (содержание спирта — не более 9%) — на 86% и 81,45% соответственно, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи винных напитков, которые изготавливаются без добавления этилового спирта, сократились в Ленобласти на 47,7%. Объемы розничной реализации водки в Ленобласти уменьшились на 5%, в Петербурге — на 8%.

Как сообщили изданию в Ассоциации производителей «Русской водки», падение продаж связано с ценовыми изменениями, которые зависят от инфляции, акцизов, минимальных розничных цен, а также пошлин на зарубежные товары. Также свою роль играют ограничения розничной продажи, вводимые отдельными регионами, считают эксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Ленобласти хотят запретить продажу спиртного ранее 11 утра.

Подробнее об этом читайте в нашем материале — «В Ленобласти алкогольное окно возможностей сужается».

Дарья Астанина