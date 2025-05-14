Глава МИД Армении и Каллас обсудили углубление партнерства с ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Брюсселе. Стороны обсудили видение и перспективы углубления отношений страны и Евросоюза.

«Провели откровенный и многообещающий разговор с Каей Каллас о нашем общем видении углубления партнерства Армения-ЕС и конкретных результатах, которых мы совместно хотим достичь. В основе нашего партнерства лежат демократия и основополагающие принципы мира, и мы уже увидели ощутимые результаты в непростые времена»,— написал Арарат Мирзоян в соцсети X.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко говорил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС.

Лусине Баласян