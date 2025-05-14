Трамп обсудил российско-украинский конфликт с эмиром Катара

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в ходе переговоров в Дохе обсудили российско-украинский конфликт и Иран. Об этом американский лидер заявил на церемонии подписания соглашений между двумя странами в Дохе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«Мы обсудили ситуацию в мире, обсудили Россию и Украину, где вы оказали огромную помощь по многим разным аспектам. Мы, безусловно, обсудили Иран»,— сказал господин Трамп (цитата по AFP).

Ближневосточное турне Дональда Трампа стартовало 13 мая. В Саудовской Аравии он провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны заключили крупнейшую в истории отношений двух стран сделку, подписав пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд. Из Эр-Рияда американский лидер направился в Катар. 15 мая он также посетит ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка господина Трампа с начала его второго президентского срока. Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на общую сумму $1 трлн.

Как Эр-Рияд встретил Дональда Трампа, читайте в материале «Ъ» «Возвращение на Ближний Восток».

Анастасия Домбицкая