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Коммерсантъ FM
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Возвращение на Ближний Восток

Как Эр-Рияд встретил Дональда Трампа

Мобильный McDonalds, кортеж из скакунов и фанфары — так началось «историческое возвращение на Ближний Восток», как охарактеризовал Белый дом большое заграничное турне Дональда Трампа в качестве президента США. Оно продлится до 16 мая. Первой остановкой стал Эр-Рияд. Уже 13 мая стороны подписали сделку об инвестициях на $600 млрд. Вашингтон назвал это новой эрой золотого партнерства между странами. А в ходе инвестиционного форума Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии. Как встретили Трампа в Саудовской Аравии? Об этом — Екатерина Вихарева.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

Прием Дональда Трампа в Эр-Рияде был полон символических деталей. Американские и саудовские флаги развевались по всей арабской столице, кортежи полицейских на американских автомобилях. У трапа главу Белого дома под фанфары на лавандовом ковре встретил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Может ли президент США принять Boeing от Катара

Это церемониальный жест для близких союзников, говорит корреспондент CBS News Натали Брэнд: «Наш собкор Нэнси была на борту Air Force One. Она написала в соцсети X, что последние 30 минут полета их сопровождали истребители впервые с 11 сентября. Это было знаменательно. Когда борт приземлился, наследный принц тепло встретил Трампа на взлетно-посадочной полосе. Также прозвучал салют из 21 залпа. Все было организовано с большой помпой и торжественностью. Затем Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приняли участие в торжественном приеме в королевском дворце за чашкой кофе.

Все это признак, что стороны действительно хотят углубить отношения».

К королевскому дворцу Трампа доставили на президентском лимузине в сопровождении всадников на арабских скакунах. После Мухаммед бен Сальман Аль Сауд лично поприветствовал длинную очередь из прибывших с Трампом помощников. В том числе Илона Маска и «криптоцаря» Дэвида Сакса. После короткой экскурсии по «галерее воспоминаний» — залу с историческими фотографиями встреч саудовских и американских лидеров, стороны подписали «крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции» на $142 млрд. Также Саудовская Аравия обязалась инвестировать в США $600 млрд, в том числе в энергетическую инфраструктуру и центры обработки данных ИИ.

Несмотря на то, что на повестке обсуждение ситуации в регионе, дипломатия у Трампа не в приоритете, отмечает корреспондент Associated Press Джон Гамбрел: «Визит Трампа в основном сосредоточен на бизнесе. Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что хочет инвестировать около $600 млрд в США в течение следующих четырех лет — довольно амбициозная цель, учитывая падение мировых цен на нефть и то, что саудовцы сейчас расширяют строительные проекты, включая футуристический комплекс NEOM, а также предстоящий чемпионат мира по футболу 2034 года. Политика тоже на повестке: война в Газе и другие региональные проблемы. Но на этом саммите у Трампа в приоритете деловые сделки».

Почему президент США пролетит мимо ближайшего союзника

По словам журналистов, особое внимание саудовцы уделили и кулинарным предпочтениям Трампа. Перед его прибытием у медиа-центра заметили двухэтажный мобильный фургон McDonalds. После Эр-Рияда, Трамп посетит Катар и ОАЭ для подписания соглашений, которые, как он надеется, составят более $1 трлн. Впрочем, экономисты в этом сомневаются. Реальные инвестиции в США могут оказаться более скромными, считает корреспондент NBC Том Уинтер: «В 2017-м я был с Трампом во время его первой зарубежной поездки в Саудовскую Аравию. Они хвастались продажей оружия на сотни миллиардов долларов и другими сделками. Но многое из этого не было реализовано, это просто показуха.

Поэтому я бы не относился серьезно к этим цифрам. Действительно интересно то, что президент, сосредоточившись на деньгах, фактически ставит саудовцев в центр геополитической арены. Поездкой он показывает, что саудовцы для него важнее, чем многие традиционные союзники».

Турне Трампа уже вызвало споры. Ранее его сыновья посещали регион, продвигая планы семьи в сфере недвижимости и криптовалют, пишет The New York Times. Белый дом, впрочем, заверил, что конфликта интересов здесь нет. Были сообщения и о планах построить небоскребы и поля для гольфа в Катаре под брендом Trump. Продолжаются негодования и вокруг «летающего дворца»: 11 мая Трамп заявил, что намерен принять от Катара роскошный Boeing в качестве подарка.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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