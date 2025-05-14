Мобильный McDonalds, кортеж из скакунов и фанфары — так началось «историческое возвращение на Ближний Восток», как охарактеризовал Белый дом большое заграничное турне Дональда Трампа в качестве президента США. Оно продлится до 16 мая. Первой остановкой стал Эр-Рияд. Уже 13 мая стороны подписали сделку об инвестициях на $600 млрд. Вашингтон назвал это новой эрой золотого партнерства между странами. А в ходе инвестиционного форума Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии. Как встретили Трампа в Саудовской Аравии? Об этом — Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Прием Дональда Трампа в Эр-Рияде был полон символических деталей. Американские и саудовские флаги развевались по всей арабской столице, кортежи полицейских на американских автомобилях. У трапа главу Белого дома под фанфары на лавандовом ковре встретил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Это церемониальный жест для близких союзников, говорит корреспондент CBS News Натали Брэнд: «Наш собкор Нэнси была на борту Air Force One. Она написала в соцсети X, что последние 30 минут полета их сопровождали истребители впервые с 11 сентября. Это было знаменательно. Когда борт приземлился, наследный принц тепло встретил Трампа на взлетно-посадочной полосе. Также прозвучал салют из 21 залпа. Все было организовано с большой помпой и торжественностью. Затем Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приняли участие в торжественном приеме в королевском дворце за чашкой кофе.

Все это признак, что стороны действительно хотят углубить отношения».

К королевскому дворцу Трампа доставили на президентском лимузине в сопровождении всадников на арабских скакунах. После Мухаммед бен Сальман Аль Сауд лично поприветствовал длинную очередь из прибывших с Трампом помощников. В том числе Илона Маска и «криптоцаря» Дэвида Сакса. После короткой экскурсии по «галерее воспоминаний» — залу с историческими фотографиями встреч саудовских и американских лидеров, стороны подписали «крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции» на $142 млрд. Также Саудовская Аравия обязалась инвестировать в США $600 млрд, в том числе в энергетическую инфраструктуру и центры обработки данных ИИ.

Несмотря на то, что на повестке обсуждение ситуации в регионе, дипломатия у Трампа не в приоритете, отмечает корреспондент Associated Press Джон Гамбрел: «Визит Трампа в основном сосредоточен на бизнесе. Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что хочет инвестировать около $600 млрд в США в течение следующих четырех лет — довольно амбициозная цель, учитывая падение мировых цен на нефть и то, что саудовцы сейчас расширяют строительные проекты, включая футуристический комплекс NEOM, а также предстоящий чемпионат мира по футболу 2034 года. Политика тоже на повестке: война в Газе и другие региональные проблемы. Но на этом саммите у Трампа в приоритете деловые сделки».

По словам журналистов, особое внимание саудовцы уделили и кулинарным предпочтениям Трампа. Перед его прибытием у медиа-центра заметили двухэтажный мобильный фургон McDonalds. После Эр-Рияда, Трамп посетит Катар и ОАЭ для подписания соглашений, которые, как он надеется, составят более $1 трлн. Впрочем, экономисты в этом сомневаются. Реальные инвестиции в США могут оказаться более скромными, считает корреспондент NBC Том Уинтер: «В 2017-м я был с Трампом во время его первой зарубежной поездки в Саудовскую Аравию. Они хвастались продажей оружия на сотни миллиардов долларов и другими сделками. Но многое из этого не было реализовано, это просто показуха.

Поэтому я бы не относился серьезно к этим цифрам. Действительно интересно то, что президент, сосредоточившись на деньгах, фактически ставит саудовцев в центр геополитической арены. Поездкой он показывает, что саудовцы для него важнее, чем многие традиционные союзники».

Турне Трампа уже вызвало споры. Ранее его сыновья посещали регион, продвигая планы семьи в сфере недвижимости и криптовалют, пишет The New York Times. Белый дом, впрочем, заверил, что конфликта интересов здесь нет. Были сообщения и о планах построить небоскребы и поля для гольфа в Катаре под брендом Trump. Продолжаются негодования и вокруг «летающего дворца»: 11 мая Трамп заявил, что намерен принять от Катара роскошный Boeing в качестве подарка.

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Екатерина Вихарева