Сенатор Клишас объяснил красноярцам, зачем краю нужна ускоренная реформа МСУ

Председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас, представляющий в верхней палате исполнительную власть Красноярского края, поддержал переход региона на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ). «Главным стимулом» преобразований является принятие нового федерального закона о МСУ (господин Клишас является его соавтором), а свое отношение к реформе граждане вполне могут выразить через депутатов, заявил сенатор 14 мая изданию «Наш Красноярский край».

Андрей Клишас напомнил, что губернатор Михаил Котюков уже внес законопроект о переходе на одноуровневую систему МСУ в законодательное собрание края (24 апреля он был принят в первом чтении). Как ранее сообщал “Ъ”, после его вступления в силу из 472 муниципальных образований в регионе останется всего 39: шесть городских округов и 33 муниципальных. Кроме того, изменится порядок избрания всех глав муниципалитетов: вносить их кандидатуры на рассмотрение депутатов будет губернатор.

По словам господина Клишаса, красноярские власти консультировались с ним как с соавтором реформы «по вопросам реализации этих новаций на региональном уровне». Сенатор также пояснил, что ускоренное принятие регионального закона «не противоречит законодательству», так как он вступит в силу одновременно с новым федеральным законом (19 июня). При этом законодательство «не предусматривает специальной процедуры выявления мнения населения» при принятии регионального закона о территориальной организации МСУ, подчеркнул Андрей Клишас. Однако, по его словам, «мнение населения будет учтено через депутатов Законодательного собрания края».

Божена Иванова