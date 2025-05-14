Лавров обвинил ИКАО в попытке омрачить визит премьера Малайзии в Россию

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пытался омрачить визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя публикацию решения о причастности РФ к крушению самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Господин Лавров отметил, что сделать это не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит,— сказал господин Лавров журналистам (цитата по "РИА Новости"). — Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь». По его словам, «те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно».

Министр подчеркнул, что все эти годы российское руководство находится в «очень тесном контакте» с малазийскими коллегами. Ранее во вторник в МИД России заявили, что РФ не признает решение совета ИКАО. Принципиальная позиция Москвы, подчеркнули в министерстве, остается прежней — Россия не причастна к крушению судна. В ведомстве подчеркнули, что Россия не раз предоставляла совету ИКАО «обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе» и не раз предлагала провести тщательное и независимое расследование крушения Boeing, однако совет ИКАО отверг эту инициативу.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777-200 рейса MH17 упал на территории нынешней Донецкой народной республики (ДНР). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В 2022 году окружной суд Гааги заочно приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) к пожизненному заключению по делу МН17.

Анастасия Домбицкая