Вернись, я все взыщу!

13 мая президент России Владимир Путин встретился с некоторыми делегатами ХХ съезда объединения «Деловая Россия». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников анализирует первую, самую драматичную часть встречи: ее участники думают вслух, что же делать с иностранными компаниями, которые решают (или еще решат) вернуться в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Репик долго еще осмысливал итоги встречи с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Репик долго еще осмысливал итоги встречи с президентом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С Владимиром Путиным встречались избранные участники юбилейного, ХХ съезда «Деловой России». Их было всего несколько человек. Происходило все в Первом корпусе Кремля, в Ситуационном центре, где Владимир Путин обычно проводит ВКС-совещания. На этот раз в формате видео-конференц-связи (ВКС) участвовали прежде всего члены правительства.

Владимир Путин сначала рассказал о том, как, несмотря на внешнее давление, то есть, грубо говоря, санкции, развивается российский бизнес:

— В позапрошлом году — 4,1% рост ВВП, а в прошлом году — 4,3. Это действительно результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов. Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений. Надеюсь, что и определенную долю здесь внесли и правительство, и наши региональные команды. Все вместе, это результат общей работы!

Вообще-то не секрет, что «взлетела» прежде всего экономика военно-промышленного комплекса. Но, видимо, сейчас не об этом.

Алексей Репик, глава «Деловой России», был на великом, как выяснилось, эмоциональном подъеме (в крайнем случае хотел казаться):

— У нас буквально несколько дней назад отгремели праздничные салюты! Все с замиранием сердца отмечали 80-летие великой Победы!

Речь его была нехарактерна для лидера экономической организации. Такую речь скорее произносил бы лидер партии в Госдуме, которая хочет закрепиться на твердом втором месте.

— И сейчас, когда поднявшие голову неонацисты при поддержке, а зачастую и под диктовку своих кураторов перешли границы допустимого, перенесли гибридную войну с экономической доски на поле боя, мне кажется, именно сейчас важно еще раз от лица всех российских предпринимателей поблагодарить и выразить огромную благодарность нашим защитникам Отечества, участникам специальной военной операции за ратный труд, героизм,— говорил Алексей Репик.— Это для нас очень важно. Владимир Владимирович, вы можете быть абсолютно уверены: как и 80 лет назад, тыл обеспечен.

Впрочем, очень возможно, что Алексей Репик так чувствует.

— Вы сейчас сказали про защитников, про тех, кто занимается ратным трудом,— остановил его Владимир Путин.— Надо сказать, хочу это тоже отметить... Извините, ради бога, не буду больше перебивать... Но это очень важно... Ведь это тоже люди из ваших трудовых коллективов!

То есть Алексей Репик сказал сейчас именно то, что отозвалось во Владимире Путине.

— Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией — людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут! — воскликнул президент России.— У нас набор... Вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50–60 тыс. в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе. Вот и спасибо, что об этом вспомнили!

На самом деле успех этой встрече был обеспечен уже именно в эти минуты.

— Да, Владимир Владимирович, я знаю, насколько для наших коллективов это важно,— подтвердил господин Репик,— как мы болеем за каждого из своих ребят, ждем, что они вернутся к нам обратно на работу, потому что коллективы их ждут! Но самое главное, что несмотря на то, что часть наших ребят сейчас занимается защитой нашей Родины, у нас с тылом все равно все в порядке!

И Алексей Репик развернул перед президентом волнующую картину работы в тылу:

— Мы тоже сумели мобилизоваться, развернули производство, поставили все необходимое на передовую, сохранив при этом возможность нормальной повседневной жизни. То есть коллективы привыкли к этим бесконечным санкционным бомбардировкам, где-то, конечно, пропускали удары, пробуксовывали, но научились исправлять ошибки, быстро адаптироваться! И сейчас, в общем, я уверен в том, что экономический контур безопасности защищен надежно!

С ним невозможно было спорить. Ни единого шанса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин принял делегатов съезда в Ситуационном центре

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин принял делегатов съезда в Ситуационном центре

Фото: пресс-служба президента РФ

— Владимир Владимирович, наша встреча проходит в особенное время. Вокруг предстоящих возможных переговоров известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением сотых-пятисотых пакетов санкций и пугать нас апокалипсисами! — тем временем продолжал наращивать слова Алексей Репик.— Можно сразу сказать: не выйдет! Мы справились в 2022 году, справимся и сейчас!

Так, шершавым языком плаката, с Владимиром Путиным не говорили не только на съезде РСПП, но и на съезде «Единой России». А Алексей Репик говорил. Он просто не видел для себя другой возможности.

— В узловых точках истории,— наращивал он количество слов,— всегда очень важно... Но при этом легко определить, кто есть кто на самом деле. У Высоцкого было так: «Если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, — значит, в жизни ты был ни при чем»! Вот что важно: «Деловая Россия», предприниматели «Деловой России» в самый критический момент не струсили, не завибрировали, балансируя и вашим, и нашим, не попробовали куда-то убежать (Некоторые все-таки, справедливости ради, попробовали.— А. К.)! Мы спокойно, уверенно встали, что называется, в полный рост и делали свое дело, на трудовом фронте защищая наше право на суверенное развитие, наше право жить, как мы считаем нужным, и делать то, что нам делать правильно!

После этого можно было изложить любую экономическую тему. Теперь ему можно было все.

Но и теперь тему он выбрал безупречную. То есть «форматы возвращения на наш рынок зарубежных компаний». Вся боль среднего бизнеса многих лет выплеснулась в коротком спиче:

— Вообще иностранцы изначально чувствовали себя в новой России в привилегированном положении! Крупнейшие транснациональные корпорации с начала 1990-х, заходя на российский рынок, чувствовали себя вольготно: получали самые удобные площадки для строительства, лучшие места в торговых центрах, проводили массированные рекламные кампании, когда названия брендов мы слышали из каждого утюга!

Вообще-то Алексей Репик известен как спокойный человек. Такое поведение, казалось бы, нетипично для него. Даже можно сказать, что мы его таким не видели. Но, видимо, слишком долго молчал.

— Когда в 2022 году многие иностранные инвесторы были вынуждены уйти с российского рынка или резко сократить присутствие, отечественный бизнес нашел решение, и многие из этих решений оказались не хуже, а иногда и лучше первоначальных! — выговаривался он.— Владимир Владимирович, ни одна экономика не может нормально развиваться и быть самодостаточной! Но необходимость обеспечения технологического суверенитета, готовности в критической ситуации закрыть наиболее острые, значимые элементы внутреннего потребления собственными силами, они для России из теоретической конструкции, вероятность которой многие оценивали крайне скептически, стали реальностью!

Он перешел наконец к тому, с чего следовало начать:

— Что касается зарубежных компаний, нам кажется, грести всех под одну гребенку неуместно. Есть те, кто, несмотря на сложности, трудности, давление со стороны своих политиков, продолжили у нас работать, инвестировать, и к ним нужно относиться трепетно, бережно, как к своим.

А своих не бросают.

— Другие сокращали присутствие и уходили, но делали это с уважением, без ущерба для потребителей,— продолжал господин Репик.— Кто-то передавал бизнес российским инвесторам, сохраняя для себя возможность вернуться. Здесь наиболее правильным форматом нам кажется возвращение через создание совместных предприятий с российскими партнерами, сохраняя за последними определенный акционерный контроль: или мажоритарный, или через «золотую акцию». Я считаю, что для предприятий стратегических отраслей такой формат должен стать обязательным.

То есть господин Репик давал достаточно определенные и даже жесткие рекомендации президенту по одному из самых болезненных вопросов экономической жизни. Рекомендации, надо отдать ему должное, были наготове. И у него был только один шанс произнести их вслух в присутствии Владимира Путина. Он же, в конце концов, не Максим Орешкин, замглавы администрации президента.

— Те компании, которые, «повесив замок на дверь», подвели российских контрагентов, не выполнили своих договорных, гарантийных обязательств, должны при возвращении сначала возместить, компенсировать понесенные нами убытки, а если ущерб был нанесен потребителям, гражданам, то внести соответствующую компенсацию в бюджет Российской Федерации,— продолжал Алексей Репик.

Он буквально надиктовывал выстраданное:

— Если говорить про компании, которые позволяли себе выраженную антироссийскую риторику, поддерживали ВСУ, публично обвиняли Россию, отказывались с ней иметь дело, их на нашем рынке никто не ждет! Российский потребитель такие вещи очень хорошо запоминает! Вообще, для начала диалога о возвращении таким компаниям придется, мне кажется, сначала принести публичные извинения!

И, между прочим, по-человечески понятно.

Правда, пока, справедливости ради, никто особенно и не рвется, тем более из этих.

— Время, когда мы давали «зеленый свет» всему зарубежному в ущерб себе, безвозвратно прошло! — констатировал Алексей Репик.— Внутренний инвестор должен быть у нас в абсолютном приоритете! Там, где это не так, ситуацию нужно исправить! У меня до сих пор, например, вызывает вопрос, почему и справедливо ли, что сотрудников наших компаний, уехавших работать по разным причинам за рубеж, на удаленку, вне зависимости от налогового резидентства в 2024 году уравняли по ставке НДФЛ с работниками в России. Я напомню, что раньше «вилка» была 17%!

Боль, кажется, была излита.

— Я вообще считаю,— добавил Алексей Репик,— что те, кто работает, живет дома, в России, вносит куда более существенный вклад в нашу экономику, тратит деньги здесь... Вот они должны быть в приоритете! Как и в случае с инвесторами: те, кто сбежал, должны платить цену за свою недальновидность, а не получать преференции!

Речь произвела впечатление на Владимира Путина. Он откликнулся, можно сказать, с жаром:

— Мы сталкивались с этим где-то на рубеже 2018–2019 годов, когда аграрный сектор в принципе набрал достаточно темпа для своего развития, начал, по сути, закрывать все базовые потребности российского рынка продовольствия. И тогда сельхозпроизводители мне прямо на встречах говорили: «Только не пускайте никого назад!» Потому что они придут с их огромными субсидиями! Они же все жульничают на самом деле, все подписывают документы в рамках Всемирной торговой организации, что то нельзя субсидировать, это, а скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают огромные преференции, в том числе на нашем рынке! Первое.

Владимир Путин, такое впечатление, даже разволновался:

— На меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться! Ради бога, пожалуйста! Но здесь очень важно, Алексей (господин Репик.— А. К.) правильно сказал, во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел. Производители мебели… Так в Белоруссии и раньше делали мебель хорошую! Ну и дай бог вам здоровья! И у нас начали делать и не хуже, а может, даже лучше. И технологии появились, и даже средства производства соответствующие появились, и начали сами делать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники встречи готовы были отчитаться перед журналистами. Но не все журналисты готовы были выслушать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Участники встречи готовы были отчитаться перед журналистами. Но не все журналисты готовы были выслушать

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что касается мебели — так и есть. Даже ведь, честно говоря, немного удивительно.

— Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел,— повторил российский президент.— Кто-то нахамил, наоскорблял нас, ну и пускай сидит где-то, бог с ними. На что хочу обратить внимание? Алексей (господин Репик.— А. К.) сказал: «Надо, чтобы они — кто-то ВСУ деньги перечислял...— надо, чтобы они извинились». Э, нет! Этого точно недостаточно! Они сейчас наизвиняются... Послушайте, я десятилетиями со многими общался, я ко многим представителям бизнеса в той же Европе, в Штатах… Я их очень уважаю, они очень серьезные люди, грамотные, прагматичные, считать умеют все, умеют добиваться своих целей. Они реально конкуренты мощные.

Владимир Путин знал этих людей досконально и шел, видел дальше, чем Алексей Репик:

— Скажете: «Вы извинитесь»,— завтра извинятся! Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно,— придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения.

Послушайте меня: выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла? Значит, ее надо пускать. Я, знаете, по-простому скажу, по-народному: невыгодно — надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас.

А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум.

Алексей Репик теперь выглядел просто последним романтиком по сравнению с Владимиром Путиным.

— Я же не придумал ничего,— пожимал плечами президент.— Вы понимаете, когда кто-то уходил с нашего рынка, нарушали наши законы, нарушали законы ВТО, мы им говорили: «Мы пойдем в суд».— «Ради бога, скатертью дорога. Будем судиться с вами 10, 15, 20 лет». Нам было это сказано три года назад. Вот и мы так должны с ними поступать. Ничего личного, только бизнес!

На самом деле все, как выяснилось, было решено уже даже без Алексея Репика:

— Я попросил правительство поработать на этот счет, выработать определенные условия возврата,— рассказал Владимир Путин.— Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться. Были компании, которые не хотели, со слезами уходили, честно, но со слезами: «Давление такое, нам разрушат наш бизнес за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе нанесут ущерб». Мы таких все знаем. Я просил правительство иметь это в виду... Надо быть гибкими, исходить исключительно из наших национальных интересов.

— Конечно, при возвращении нас будет интересовать не только то, как компании вели себя,— мы с подходами согласны,— но еще и то, как наш бизнес инвестировал,— от правительства доложил Максим Решетников, министр экономического развития.— Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период для того, чтобы эти инвестиции окупились.

Это и правда, мягко говоря, более прагматично.

Кое-что в речи Алексея Репика, как выяснилось, все-таки задело Владимира Путина не так, как хотелось бы Алексею Репику:

— Вы сказали, что ни одна экономика мира не может быть самодостаточной,— произнес президент.— Это так, но надо все-таки понять, что такое самодостаточность экономики в современном мире! Нам надо это понимать!

То есть на самом деле может. И будет.

— Второе замечание,— продолжал президент.— «Нас не запугать этими новыми возможными санкциями»...

Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей.

Они в ущерб себе же делают многие вещи! Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки!.. Извините, пожалуйста!..

И нет, это не вырвалось. Это было просто сказано.

— А как (еще их назвать... — А. К.)? — рассуждал Владимир Путин.— Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить! Куплю билеты, не поеду, называется, назло кондуктору. Что это такое? Поэтому мы, конечно, должны иметь это в виду, что могут сделать то, о чем говорят публично. И мы, конечно, должны как минимум минимизировать негативные для нас последствия. В этом тоже ответ на вопрос, что такое самодостаточная экономика — может быть или не может. Все взаимосвязано в современном мире, это очевидная вещь! Но все-таки есть ключевые моменты, которые составляют один из параметров нашей экономической самостоятельности и суверенитета. Надо быть готовыми, конечно, ко всему.

— Владимир Владимирович, знаете, очень серьезное вдохновение, воодушевление всегда испытываешь, когда понимаешь, что твои идеи — они не только твои, а их разделяет глава твоего государства, твой лидер! — признался Алексей Репик.— Поэтому нам, честно говоря, легче теперь.

— То, что я сейчас сказал, вы разделяете, да? — на всякий случай уточнил российский президент.

— Да! — выдохнул Алексей Репик.

— Это приятно,— признался Владимир Путин.

Все получилось.

Следующие подробности встречи президента России с яркими представителями среднего бизнеса — в утреннем репортаже Андрея Колесникова на сайте “Ъ”

Андрей Колесников