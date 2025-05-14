Главные новости за 14 мая. Кавказ

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Георгиевского округа ввела режим ЧС после сильного градобоя, уничтожившего до 100% посевов.

Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в общей сумме 123 млн руб. из 1,2 млрд руб. прибыли (10%).

В аэропорту Минеральных Вод открыли новый пассажирский терминал, который уже принял первый рейс из Москвы. Новый комплекс введен в эксплуатацию после двухлетнего строительства, став крупнейшим инфраструктурным объектом Ставрополья за последние 50 лет.

Двое руководителей дорожно-строительных организаций Ставрополья стали фигурантами трех новых уголовных дел о мошенничестве с бюджетными средствами и хищении 50 млн руб.

Кавказский инвестиционный форум, начинающий работу 25 мая в Минеральных Водах, сосредоточится на стратегической роли Северного Кавказа как транспортного узла.

За последние два месяца стоимость подержанных автомобилей в Ставропольском крае увеличилась на 2%, достигнув в среднем 1,54 млн руб. за машину.

Сильные ливни с градом затопили три улицы Невинномысска, жителям нескольких домов пришлось добираться до подъездов на лодках. Поля вокруг города избыточно напитались влагой, в результате чего вода хлынула на городские территории.