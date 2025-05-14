Подозреваемому в хищении денег из сочинского депозитария продлили арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей подозреваемому в хищении средств из многофункционального депозитарного центра в Сочи. Обвиняемый останется в заключении до 14 июня, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант дела был задержан в январе 2025 года. Исполняющего обязанности директора учреждения арестовали на рабочем месте по подозрению в присвоении крупной суммы. В полицию с заявлением обратились 18 граждан, общий ущерб составил 168 млн руб.

В ходе следственных мероприятий стражи порядка обнаружили тайник с частью похищенных денег. Правоохранители изъяли 600 тыс. долларов, спрятанных в лесной местности.

Следователи Центрального района Сочи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. С момента задержания подозреваемый находится в СИЗО, срок ареста продлевался неоднократно.

Суд отклонил просьбы о применении альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест или внесение залога.

Анна Гречко