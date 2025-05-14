Посол Палестины в РФ: мы надеемся, что Трамп признает нашу независимость

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сказал, что власти палестинского государства хотят мира, а также признания со стороны США. Об этом он сказал ТАСС на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Хафиз Нофаль

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Абдель Хафиз Нофаль

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Несмотря на все, что делает Израиль, мы до сих хотим мира. И этого решения на основе двух государств. Так что может быть»,— прокомментировал он сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может признать палестинское государство.

Сейчас президент США Дональд Трамп находится на саммите с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Посол одной из стран, входящих в эту организацию, заявлял американскому изданию The Media Line, что на саммите господин Трамп, скорее всего, собирается презентовать «декларацию о признании Америкой Государства Палестина».

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США пролетит мимо ближайшего союзника».