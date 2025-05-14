Цены на золото впервые с 11 апреля опустились ниже $3200 за унцию

Стоимость июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex в 17:31 мск опустилась до $3186,1 за тройскую унцию (–1,9%). Цены на драгоценный металл опустились ниже $3200 за тройскую унцию впервые с 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фьючерсы на серебро в это же время опускались на 1,95%, до $32,47 за унцию. Стоимость платины упала на 1,07%, до $981,6.

Reuters пишет, что цены на золото опускаются на фоне торговой сделки между США и Китаем. 12 мая Вашингтон объявил о снижении пошлин на китайские товары с 145% до 30%. Пекин снизил тарифы на американские товары с 125% до 10%.

Подробнее — в материале «Ъ» «На торговом фронте перемены».