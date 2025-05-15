Конкуренция за кадры

Как бы успешно ни развивалась любая отрасль, все рано или поздно упирается в кадры. А с кадрами в России в последние годы дело обстоит неважно: за трудовые ресурсы между собой борются и логистическая, и строительная, и промышленная отрасли и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Но, наверное, рост вакансий в транспортно-логистической сфере особенно заметен: только на курьеров за последние пять лет спрос вырос более чем в шесть раз. Оно и понятно, ведь именно пять лет назад начался взрывной рост онлайн-торговли.

Три года назад транспортно-логистическая сфера столкнулась с необходимостью перестройки налаженных схем поставок. Участники внешнеэкономической деятельности стали переориентировать торговлю и сотрудничество на Восток, обходить санкции, и это тоже потребовало вовлечения значительных кадровых резервов. Определенная стабилизация, говорят эксперты, наступила за последний год: количество вакансий в отрасли, по крайней мере в Петербурге, стало сокращаться. Возможно, причина в усугубляющемся кризисе и снижении объемов операций, а возможно, в том, что отрасль наконец удалось стабилизировать после пертурбаций последних пяти лет.

Однако вопрос с нехваткой кадров по-прежнему актуален. Очевидно, что решить проблему персонала за счет внешних и внутренних ресурсов в ближайшее время вряд ли получится, а значит, перед компаниями, занимающимися перевозками, стоит задача внедрения технологий, позволяющих оптимизировать процессы, сократить издержи, снизить зависимость от человеческого фактора.

Проблема в том, что для технологической перестройки отрасли тоже нужны кадры. Причем не в пример курьерам более квалифицированные. И за них также придется сражаться с другими отраслями. Правда, в отличие от курьеров, таких специалистов нужно не так много, а значит, этих профессионалов можно подготовить. Главное — сделать это оперативно. Как известно, вузы готовят специалистов, которые были нужны вчера.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Логистика»