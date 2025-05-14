Мясниковский район стал на Дону лидером по рождаемости

Мясниковский район стал лидером по рождаемости в Ростовской области. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в Ростстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По оперативным данным за январь-февраль 2025 года максимальный показатель рождаемости среди городских округов и муниципальных районов сложился в Мясниковском районе и составил 12,9 промилле», — приводят данные в управлении статистики.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что В Ростовской области сохраняется тенденция сокращения населения: за первые два месяца 2025 года естественная убыль достигла 4 тыс. 278 человек.

Константин Соловьев