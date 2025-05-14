Госдума одобрила новую нарезку одномандатных округов в первом чтении

Законопроект об утверждении новой схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму прошел первое чтение сегодня, 14 мая. За проголосовали 350 депутатов, против и воздержавшихся не было. Новую нарезку, которая будет применяться на думских выборах 2026 года, 25 апреля утвердила Центральная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам представлявшего законопроект зампреда думского комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина, новая схема была разработана с учетом изменения численности населения. Так, семь депутатов в Госдуме будут представлять новые регионы — ДНР (три округа), ЛНР (два), Запорожскую и Херсонскую области (по одному). По одному новому округу появится в Москве (теперь их будет 16), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). В то же время по одному депутату-одномандатнику потеряют Ростовская (шесть округов), Волгоградская, Воронежская области и Алтайский край (по три), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Томская области (каждый из этих субъектов в следующем созыве будет представлен одним одномандатником). «Чистая арифметика»,— резюмировал господин Вяткин.

Кроме этого, в ряде регионов изменилась конфигурация существующих округов. Их границы, по подсчетам «Ъ», претерпели существенные изменения в 13 из 72 субъектов, где общее число округов не менялось. Например, в Дагестане и Крыму отказались от так называемой лепестковой нарезки, в Свердловской области новые границы получили пять округов из семи, а в Челябинской области произошла рокировка районов между двумя округами. Кроме того, серьезная перекройка границ избирательных округов запланирована в Санкт-Петербурге.

Божена Иванова