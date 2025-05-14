Курган дождался мэра

Депутаты гордумы Кургана на заседании 14 мая единогласно избрали врио главы города Антона Науменко новым мэром. Конкурс состоялся с третьей попытки и спустя полтора года после отставки бывшего градоначальника Елены Ситниковой. По мнению эксперта, столь длительная задержка была связана с неуверенностью губернатора Вадима Шумкова в кандидатуре господина Науменко: глава региона хотел убедиться, что новый мэр будет соответствовать его требованиям и стилю управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы мэра в Кургане состоялись с третьей попытки

Фото: kurgan45.nhliga.org Выборы мэра в Кургане состоялись с третьей попытки

Фото: kurgan45.nhliga.org

В финал конкурса на пост мэра Кургана вышли Антон Науменко и адвокат Алексей Кондратьев. Последний фактически отказался от борьбы, заявив, что считает избрание своего соперника «наиболее эффективным и правильным». В результате депутаты поддержали господина Науменко единогласно.

Напомним, пост градоначальника освободился в январе 2024 года после отставки Елены Ситниковой, которая была задержана по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК). По данным СМИ, дело связано с лесными пожарами, бушевавшими в регионе весной 2023 года.

После отставки госпожи Ситниковой временно исполняющей обязанности стала ее заместитель Анастасия Аргышева. Она же приняла участие в первом конкурсе, который состоялся в мае 2024 года. Однако избрать градоначальника с первой попытки не удалось: госпожа Аргышева и прошедший вместе с ней в финал глава местной ячейки «Единой России» Дмитрий Жуковский перед голосованием сняли свои кандидатуры.

После этого врио главы города стала директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова, которая, правда, уже через неделю ушла в отставку. В мае 2024-го ее сменил недавно назначенный первый заместитель мэра Антон Науменко. До этого он руководил управлением по обеспечению деятельности правительства Курганской области.

На отсутствие в областном центре руководителя весной 2024 года обратил внимание и президент Владимир Путин.

24 апреля на совещании с главами регионов и муниципалитетов, посвященном паводку, он поинтересовался, почему в разговоре не участвует мэр Кургана, а услышав, что градоначальника временно нет, заявил: «Надо тогда проводить соответствующие мероприятия и выборы организовать».

Несмотря на рекомендацию президента, гордума объявила второй конкурс только в октябре. На него помимо господина Науменко вновь заявился Дмитрий Жуковский. Оба кандидата дошли до финала, но единоросс в последний момент снова отказался от участия. Третий конкурс, объявленный сразу после провала второго, удалось провести лишь в апреле 2025 года. Но изначально на него никто не заявился, из-за чего сроки пришлось продлевать.

Политолог Александр Безделов полагает, что выборы градоначальника затянулись из-за неуверенности главы Курганской области Вадима Шумкова в основном кандидате:

«Город — это витрина региона, отражающая успешность губернатора. Была необходима кандидатура человека, который бы пользовался его доверием и мог реализовать амбициозные планы по преображению областной столицы».

По данным эксперта, на роль мэра Кургана рассматривались чиновники из регионального правительства и других муниципалитетов, но в конце концов губернатор остановился на Антоне Науменко, поскольку решил, что у него «хватит компетенций и руководящего опыта». Кроме того, новый градоначальник «ментально подошел для работы с губернатором», констатирует политолог: «У Вадима Шумкова специфический стиль управления. Его высказывания время от времени становятся предметом обсуждения на федеральном уровне. Не каждый управленец сможет с ним сработаться».

Ольга Воробьева, Челябинск