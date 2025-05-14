Трое ярославцев получили сроки за нападения на прохожих с битами

В Ярославской области суд вынес приговор трем местным жителям, которые нападали на людей в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, весной 2022 года обвиняемые в лесах у деревни Суринское совершали разбойные нападения с битами на прохожих и похищали находившееся у потерпевших имущество.

В мае 19-летний подсудимый избил битой человека, который впоследствии скончался от полученных травм. В ходе другого нападения он совершил «иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Во время задержания 19-летний ярославец несколько раз ударил бейсбольной битой сотрудника полиции.

Суд признал его виновным в трех эпизодах разбоя, причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть, совершении действий сексуального характера и применении насилия в отношении представителя власти. С учетом прежнего приговора ему назначено 19 лет лишения свободы. В пресс-службе ярославского облсуда добавили, что речь идет о 19-летнем Владимире Правдухине, которого в декабре 2024 года осудили за совершение диверсий на объектах электроэнергетики.

Остальные подсудимые признаны виновными в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия). Им назначено 3 и 5 лет колонии. В пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда.

Алла Чижова