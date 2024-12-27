Жителя Ярославля осудили за диверсии

19-летний житель Ярославля Владимир Правдухин приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение диверсий на объектах электроэнергетики. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Правдухин

Фото: Ярославский областной суд Владимир Правдухин

Фото: Ярославский областной суд

Суд установил, что Правдухин после общения в мессенджере с неизвестным согласился на поджоги объектов топливно-энергетического комплекса за плату. 26 декабря 2023 года он поджег трансформатор на тяговой подстанции станции «Филино», чтобы остановить железнодорожное движение. На следующий день Правдухин поджег трансформаторную подстанцию на улице Мельничной для отключения электроснабжения в многоквартирных домах.

В ходе судебного заседания Правдухин признал свою вину, но заявил, что не имел диверсионного умысла. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын