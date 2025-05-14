Средняя зарплата на Ставрополье выросла почти на 17%

Средняя зарплата в Ставропольском крае выросла на 16,8% по сравнению с январем-февралем 2025 года и составила 56 919 руб. Этот показатель стал наивысшим среди пяти регионов СКФО, сообщает Севкавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте расположилась Карачаево-Черкесская Республика со средним заработком в 49 766 руб. и приростом в 16,9%. Третье место заняла Северная Осетия-Алания, где сотрудники получают в среднем 49 129 руб., что на 15,6% больше, чем год назад.

Четвертую позицию заняла Кабардино-Балкарская Республика со средним доходом работников в 47 722 руб. и увеличением на 12,9%. Замыкает пятерку Ингушетия, где средняя зарплата составила 41 619 руб. с приростом в 10,9%.

Николай Аксенов