Россия и Египет обсуждают создание СПГ-терминалов

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сказал, что Россия и Египет развивают сотрудничество в энергетической сфере. На заседании российско-египетской межправительственной комиссии стороны обсудили строительство атомной станции Эль-Дабаа и проекты нефтяных компаний, сообщил министр. Также стороны обговорили проекты по созданию СПГ-терминалов, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас ничего более конкретного, наверное, сказать не смогу. Но работа идет»,— сообщил господин Алиханов по итогам заседания, которое проходило с 12 по 14 мая (цитата по «РИА Новости»).

В Египте находится крупнейший зарубежный газовый проект «Роснефти» — доля российской компании в добыче на месторождении Zohr составляет 17,6%. Накануне, 14 мая, власти Египта сообщили о том, что в стране нашли три месторождения нефти и газа. Они находятся в Западной пустыне и Суэцком заливе. Два из трех месторождений — нефтяные.