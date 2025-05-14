Экс-главу РЭО ГИБДД Нижнего Тагила начнут судить за взятки на 1,8 млн рублей

В Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) городской Госавтоинспекции Андрея Торощина, обвиняемого в получении взяток на 1,8 млн руб. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, деньги полагались за содействие в сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, знакомый Андрея Торощина предложил ему помогать в сдаче теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами за деньги. Торощин предложение принял. «В период с марта 2022 года по май 2024 года обвиняемый в интересах взяткодателей создал при приеме практических экзаменов на право управления транспортными средствами благоприятные условия для их сдачи», — говорится в сообщении надзорного ведомства с уточнением, что он через посредника получил взятки от 14 человек.

Для успешной приемки экзаменов Андрей Торощин запускал программу, которая имитировала автоматизированную систему для проведения экзамена. За взяткодателей он отмечал правильные ответы, чем обеспечивал им успешную сдачу. В прокуратуре добавили, что ему предъявлено обвинение по ч.ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в значительном и крупном размерах). Подчеркивается, что уголовное преследование взяткодателей прекращено «в связи с деятельным раскаянием».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», В Екатеринбурге начнут судить бывшего сотрудника РЭО ГИБДД МО МВД «Верхнепышминский» за получение трех взяток на общую сумму в 140 тыс. руб. Деньги полагались за помощь в положительной сдаче экзаменов по вождению. В Североуральске судят бывшего начальника РЭО ГИБДД по городу Дениса Рыбакова за получение шести взяток по 40 тыс. руб. Деньги он получал за незаконное оказание помощи в сдаче экзаменов на право управления автомобилями категории «В» и «С» и незаконную выдачу прав.

Мария Шараева