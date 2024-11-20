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В Североуральске начнут судить экс-начальника РЭО ГИБДД за взяточничество

В Североуральский городской суд передано уголовное дело в отношении бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Госавтоинспекции по городу Дениса Рыбакова, обвиняемого во взяточничестве, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, Денис Рыбаков в период с марта по август 2022 года решил организовать незаконную выдачу водительских удостоверений за денежное вознаграждение. Тогда он обратился к своему знакомому с предложением найти желающих для нелегального получения прав. «Реализуя свой преступный умысел, начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, используя должностные полномочия, вопреки интересам службы, через посредника получил от местного жителя взятку в размере 40 тыс. руб.», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

За полученные деньги он помог взяткодателю сдать теоретический и практический экзамены. В частности, он подсказывал мужчине номера правильных ответов в билете. Затем Рыбаков незаконно принял решение о выдаче ему водительского удостоверения.

По данным прокуратуры, в 2023 году он получил взятки в размере 40 тыс. руб. еще от пяти человек за незаконное оказание помощи в сдаче экзаменов на право управления автомобилями категории «В» и «С» и незаконную выдачу прав. Денису Рыбакову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), его знакомому — по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение незаконных действий).

Напомним, в апреле Денис Рыбаков был уволен из системы МВД в связи с тем, что стал фигурантом уголовного дела.

Мария Шараева

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