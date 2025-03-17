В Екатеринбурге экс-сотрудника ГИБДД будут судить за взятки на 140 тысяч рублей

В Екатеринбурге начнут судить 33-летнего бывшего сотрудника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» за получение трех взяток на общую сумму в 140 тыс. руб. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, деньги полагались за помощь в положительной сдачи экзаменов по вождению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый занимался преступной деятельностью в 2024 году. «Получив незаконное денежное вознаграждение, он создавал для экзаменующихся благоприятные условия, чтобы они гарантированно получили нужную им оценку», — говорится в сообщении СКР. Он был задержан сотрудниками ФСБ и полиции, ему предъявлено обвинение по трем эпизодам по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после задержания обвиняемый был уволен из системы МВД «по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника полиции». «Двое его непосредственных руководителей за упущение в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметил полковник Горелых.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», В Североуральске судят бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) Госавтоинспекции по городу Дениса Рыбакова за получение взяток. Деньги полагались за незаконное оказание помощи в сдаче экзаменов на право управления автомобилями категории «В» и «С» и выдачу прав.

Мария Шараева