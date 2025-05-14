Вместе с сотрудником донского главка задержан начальник одного из отделов
В деле задержанного начальник управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александр Мельников появился еще один фигурант. Как сообщили «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об одном из начальников отдела.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, сотрудников отстранили от работы.
«При подтверждении вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.
Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», Мельникова и его подчиненного подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.