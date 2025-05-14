Вместе с сотрудником донского главка задержан начальник одного из отделов

В деле задержанного начальник управления по делам миграции МВД по Ростовской области Александр Мельников появился еще один фигурант. Как сообщили «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет об одном из начальников отдела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, сотрудников отстранили от работы.

«При подтверждении вины сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.

Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», Мельникова и его подчиненного подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

Константин Соловьев