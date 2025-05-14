В Крыму зафиксировано снижение числа преступлений в 2025 году

За первые четыре месяца 2025 года в Крыму зарегистрировано 7,5 тыс. преступлений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая раскрываемость по республике составила 72%. Наиболее заметное снижение наблюдается по таким категориям, как преступления, совершенные в общественных местах (–7,9%), в состоянии алкогольного (–17,1%) и наркотического/токсического (–23,1%) опьянения.

Также зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (–8,2%) и ранее судимыми лицами (–9%). Статистика демонстрирует сокращение фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 38,7%, а изнасилований — почти на 89%.

С начала года выявлено 1383 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 1124 — факты сбыта. Раскрываемость таких преступлений достигла 89%, по сбыту — 84,6%.

Преступления против собственности остаются самыми массовыми: зафиксировано 3511 таких фактов. Раскрыто 56,8% из них. При этом уменьшилось число краж (–2,4%), мошенничеств (–0,2%) и угонов транспортных средств (–15,4%).

На фоне общего снижения уровня преступности зафиксирован рост числа правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения: с 77 до 86 случаев (+11,7%).

Богдан Кобец