Песков рассказал, чем будет занят Путин 15 мая

У президента России Владимира Путина на 15 мая запланированы рабочие встречи, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель президента уклонился от вопроса, состоятся ли эти встречи в России.

«Рабочие встречи»,— повторил господин Песков в ответ на уточняющий вопрос журналиста Александра Юнашева.

На 15 мая запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что сам возглавит украинскую делегацию. Кто будет представлять российскую сторону, официально еще не сообщалось.

Подробнее — в материале «Ъ» «От Владимира Путина ждут участия».