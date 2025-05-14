Строительство детского хосписа в Екатеринбурге отложили на неопределенный срок

Из-за отсутствия финансирования на неопределенный срок откладывается строительство детского хосписа на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, рассказал «Ъ-Урал» депутат гордумы, один из инициаторов проекта Тимофей Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, изначально требовалось 250 млн руб., но позже необходимая сумма выросла до 700 млн руб., что стало непреодолимым препятствием.

Проект был анонсирован в 2022 году благодаря инициативе Екатеринбургской епархии и Тимофея Жукова. Архитектурное бюро Archinform разработало концепцию с шестью корпусами для проживания тяжелобольных детей и их родителей.

Тимофей Жуков отметил, что предварительная работа была выполнена на добровольной основе местными компаниями и специалистами. «Однако выход на строительную площадку стал невозможным из-за резкого подорожания строительных материалов и услуг. Стоимость работ возросла в 2,5-3 раза, поэтому долгосрочные планы по запуску хосписа зависят от экономической ситуации в стране и состоянии строительного рынка»,— пояснил он.

Напомним, осенью прошлого года на берегу Шарташа под эгидой Свято-Елисаветинской обители милосердия начал работу хоспис для тяжелобольных взрослых. Его организовали на месте детского санатория.

Полина Клейн