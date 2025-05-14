Мэром Кургана стал Антон Науменко

Должность главы Кургана занял временно исполняющий обязанности мэра Антон Науменко. Депутаты избрали его на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Помимо Антона Науменко, до голосования депутатов был допущен еще один кандидат — адвокат Алексей Кондратьев. Во время своего выступления он отметил, что считает «наиболее эффективным и правильным избрание на должность главы города Кургана Антона Антоновича».

Антон Науменко избран на пятилетний срок.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность главы Кургана освободилась в январе 2024 года, когда Елена Ситникова подала в отставку. Впоследствии конкурсы по отбору кандидатур на вакантный пост объявлялись два раза — в январе и октябре того же года. Однако они оба были признаны несостоявшимися из-за отказов претендентов от участия. Антон Науменко стал временно исполняющим обязанности главы Кургана в начале мая прошлого года. Он также заявлялся на второй конкурс.