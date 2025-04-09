Гордуме — двойка

Победителями конкурса по отбору кандидатов на должность главы Кургана стали действующий врио мэра Антон Науменко и адвокат Алексей Кондратьев. Комиссия 9 апреля выбрала их по результатам собеседования. На ближайшем заседании Курганской гордумы депутатам предстоит проголосовать за нового мэра. Выборы главы города не могут состояться уже более года. Политологи считают, что фаворитом конкурса остается Антон Науменко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кургане нет главы города уже больше года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Кургане нет главы города уже больше года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Кургане подведены итоги конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. По результатам второго этапа, включавшего собеседование с претендентами, конкурсная комиссия определила двух победителей — временно исполняющего обязанности мэра Кургана Антона Науменко и адвоката Алексея Кондратьева. Заключительное заседание конкурсной комиссии состоялось 9 апреля, сообщает пресс-служба Курганской гордумы.

Антон Науменко и Алексей Кондратьев предстанут на финальном голосовании депутатов. Оно состоится на ближайшем заседании Курганской городской думы, однако конкретная дата пока не известна. Депутат Иван Камшилов в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что по регламенту очередное заседание гордумы запланировано на 23 апреля. Однако для голосования за кандидата на пост главы Кургана могут организовать и внеочередное заседание 16 апреля.

Это уже третий конкурс по отбору кандидатов на должность главы Кургана.

Он был объявлен в феврале. Всего на руководящий пост претендовали девять человек. По данным Ura.ru, кроме Антона Науменко и Алексея Кондратьева, это были бывший депутат Курганской гордумы Яков Сидоров, студент Егор Ситников, юрист Павел Котюсов, действующий депутат Антон Рудаков, пенсионер Олег Смирнов, активист Виктор Князев и экс-мэр Арамиля Владимир Герасименко. Перед вторым этапом конкурса Егор Ситников снял свою кандидатуру. В результате до собеседования 4 апреля дошли восемь претендентов.

Главу Кургана не могут избрать более года. В январе 2024 года был объявлен первый конкурс по отбору кандидатов на освободившийся после отставки Елены Ситниковой пост. Участниками конкурса стали временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский и директор Центра социального обслуживания №1 Олег Антропов. Последнего по результатам собеседования не допустили до финального голосования депутатов. В мае Анастасия Аргышева и Дмитрий Жуковский отказались от участия, и конкурс не состоялся. Перед этим врио мэра подала в отставку. Пост заняла директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова, но уже через неделю ее сменил Антон Науменко. С апреля 2024 года он занимал должность первого заместителя главы муниципального центра, а до этого руководил управлением по обеспечению деятельности правительства Курганской области.

Второй конкурс был объявлен в начале октября 2024 года. Документы на участие вновь подал Дмитрий Жуковский, а также врио главы Кургана Антон Науменко и экс-депутат Курганской гордумы Яков Сидоров. Последний кандидат не прошел собеседование. Депутаты гордумы должны были выбрать главу Кургана на заседании 19 декабря. Однако Дмитрий Жуковский снова отказался от участия. В этот же день ему вручили мандат члена Курганской городской думы, накануне это место освободил Михаил Тимофеев. В результате конкурс снова признали несостоявшимся.

Тогда депутат гордумы Иван Камшилов в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отмечал, что Михаил Тимофеев написал заявление об отставке «без каких-либо объяснений», а Дмитрий Жуковский «во второй раз срывает выборы».

Политолог Александр Безделов считает, что основным претендентом на должность главы Кургана остается действующий врио Антон Науменко. «Безусловно, самый большой шанс на победу имеет человек, обладающий опытом руководства муниципалитетом и находящийся внутри системы городского управления»,— отметил эксперт. По его мнению, в этот раз конкурс «скорее всего, состоится, хотя всегда есть минимальная возможность, что может что-то пойти не так».

«Затягивать до бесконечности процедуру избрания главы столицы региона невозможно. Тот факт, что у Кургана уже более года нет обладающего полными полномочиями мэра, не вызывает позитивных чувств»,— прокомментировал Александр Безделов. По словам политолога, в этот раз на конкурс заявилось больше кандидатов, которые поверили в возможность дойти до голосования депутатов. «Поскольку конкурс довольно долгое время затягивался и переносился, сложилось впечатление, будто власти не определились на 100% с кандидатурой, поэтому другие участники посчитали, что смогут иметь хоть какие-то шансы на победу»,— заключил господин Безделов.

Ольга Воробьева