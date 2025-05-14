В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции задержали автомобилиста, использовавшего подложные номера на своем автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержали водителя с фальшивыми номерами

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане задержали водителя с фальшивыми номерами

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время проверки автомобиля выяснилось, что регистрация установленных на транспортном средстве номеров официально прекращена.

Ранее они были выданы другому автомобилю, который впоследствии был продан.

Мировой судья судебного района № 1 по Сабинскому району вынес решение о лишении водителя прав на полгода.

Дарья Сайфиева