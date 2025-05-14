Силовики из 150 стран обсудят в Москве создание новой архитектуры безопасности

В аппарате Совбеза РФ в среду рассказали, что будет обсуждаться на предстоящей международной встрече высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности. Она состоится 27–29 мая в Москве под председательством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу.

На повестке дня форума, как сообщили в аппарате Совбеза, вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности. «В частности, будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям, архитектуры равной и неделимой безопасности»,— уточнили в ведомстве.

«Тектонические сдвиги в области внешней политики и международных экономических отношений порождают как вызовы, так и возможности для стран Глобального Юга и Востока. Современные вызовы и угрозы безопасности носят глобальный, трансграничный характер. Справиться с ними в одиночку или на двусторонней основе не представляется возможным ни для одного современного государства»,— отметил по этому поводу Сергей Шойгу.

Напомним, приглашения для участия во встрече были направлены более чем в 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

Ежегодную международную встречу высокопоставленных представителей, отвечающих за вопросы безопасности, СБ проводит с 2010 года. Форум служит площадкой для обсуждения глобальных вопросов безопасности, укрепления сотрудничества стран в противодействии терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и наркоторговле.

В 2024 году встреча проходила в Санкт-Петербурге. Приоритетное внимание было уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. На мероприятие приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций.

Елена Черненко