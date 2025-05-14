Премьер Малайзии назвал Россию «большим другом» на встрече с Путиным

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что в его стране уважают Россию, и назвал ее «большим другом». Об этом он сказал в среду на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Анвар Ибрагим

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень много лидеров приехали в последние недели к вам. И мы желаем всего самого наилучшего,— сказал господин Ибрагим (цитата по "РИА Новости").— России для нас большой друг. Мы уважаем вашу страну».

Владимир Путин, в свою очередь, назвал Куала-Лумпур надежным и значимым партнером Москвы.

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с визитом 13 мая. Он пробудет в РФ до 16 мая. На переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным он говорил, что стороны нарастили усилия в вопросе развития отношений во всех сферах.

В пресс-службе Кремля сообщали, что в среду на встрече с премьером Малайзии президент России Владимир Путин намерен обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.

Между Россией и Малайзией уже подписано 20 соглашений о сотрудничестве. По словам посла РФ в Малайзии Наиля Латыпова, товарооборот между странами в 2024 году достиг около $2,5 млрд. Россия экспортирует в Малайзию минеральное сырье, нефть и химическую продукцию, а импортирует резину, каучук, оборудование и сельскохозяйственное сырье.

Анастасия Домбицкая