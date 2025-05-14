Обвиняемый во взятке новосибирский депутат завершил ознакомление с делом

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев, арестованный год назад по обвинению в получении взятки, завершил ознакомление с материалами 8-томного уголовного дела. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Геннадий Черкасов, добавив, что следствие готовит обвинительное заключение для передачи в прокуратуру. Ранее Игорю Украинцеву предъявили обвинение в окончательной редакции, которое он полностью отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Депутат горсовета Игорь Украинцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что он получил взятку 3,5 млн руб. от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского. Деньги предназначались за лоббирование интересов бизнеса. По версии обвинения, когда предприниматель перестал платить, депутат якобы организовал митинги с критикой стройфирмы, выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

В мае 2024 года Игоря Украинцева задержали. Суд отправил депутата в СИЗО, где он находится до сих пор.

Илья Николаев